Galerii, video ⟩ Valga lähedal avati Lõuna-Eesti suurim päikesepark

Valga valda Tinu külla Tsirguliina aleviku lähistele rajatud Kopli päikeseelektrijaam valmis kolmes osas. Kokku on selle tootmisvõimsuseks ligi 16 megavatti. Esimene etapp Eerike-Siimu sai valmis juunis 2021, selle tootmisvõimsus on 2,63 megavatti. Teine etapp Kopika valmis aprillis 2022, tootmisvõimsuseks 7,2 megavatti. Kolmas etapp Kopli sai valmis sel suvel, tootmisvõimsuseks 5,82 megavatti. Kolme pargi peale kokku on päikesepaneele 23 000. Kopli pargi päikeseelektrijaamad katavad umbes 1600 majapidamise aastase energiavajaduse.