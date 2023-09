GALERII ⟩ Eestlased ja soomlased ühendasid Valgas jõud

“Soomlased ei ole teadupoolest väga jutukad inimesed, kuid uuringud näitavad, et 58% meist tunnevad, et avalik suhtlusstiil on muutunud ajas halvemaks ja see süvendab ühiskondlikke pingeid,” nentis Arikka. Timeout meetod toob erineva taustaga inimesed kokku ning suunab neid rahulikult ja süsteemselt arutama kogukonnas pakiliste küsimuste üle.

“Tegu ei ole konflikti lahendamise või teraapiaga. See on lihtsalt dialoog, näiteks oleme arutanud ka teemal jäähoki versus teater. Me ei pea olema üksteisega nõus või jõudma kindla lahenduseni. Unustame, et erineva maailmavaatega inimesi tuleb ära kuulata, nii avastad midagi uut ning lood sügavama arusaama erinevate küsimuste kohta,” selgitas soomlane, kelle andmeil on üle 114 000 tema kaasmaalase osalenud Timeout vestlustel.

Tartu 2024 Tartu Maailmaülikool eestvedaja Triinu Laan esitles kultuuripealinna aastal toimuvaid kogukonnaakadeemiaid, kus kohtuvad aktiivsed Lõuna-Eesti kogukonnad, tuntud teadlased ning kultuuritegijad, et parandada maailma.

“Anname vestlusele laiema informatsiooni põhja. Kaasame oma protessi teadlasi, kes räägivad faktidest ning siis hakkame neid kasutama kogukonna probleemide lahendamiseks. Tõsisemat dialoogi toetab ka väärtusmäng “Eesti rahva sada valikut”, mille mõte on rääkida üks lugu ja uurida, kuidas inimesed teatud olukorras käituksid,” rääkis Laan, lisades, et erinevalt soomlastest soovivad lõunaeestlased jõuda ühisele arvamusele.

Kultuurist kantud Lõuna-Eesti areng

Kultuurikompassil üles astunud eelnevate Euroopa kultuuripealinnade esindajad tõid välja, et õppisid kultuuri nägema märksa strateegilisemalt kui varem. Ka Lõuna-Eestis on sellise mõistmiseni jõutud.

Sündmuse eestvedaja ja Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots näeb kultuuripealinnas võimet anda suur tõuge kogu Lõuna-Eesti arengule. “Ühine kogemus aitab tugevdada kultuurivõrgustikke ning kultuurialane koostöö saab luua silda koostööle ka teistes valdkondades,” märkis ta.

Kultuurikorraldajad tunnevad vajadust tulla kokku ühisteks aruteludeks, kuna ollakse silmitsi sarnaste väljakutsetega hoolimata sellest, kus tegutsetakse. Laaneots näeb, et just Kultuurikompass on hea platvorm selle vajaduse täitmiseks.