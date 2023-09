Põlva haiglat hakkab juhtima endine ravimiameti peadirektor

Kristin Raudsepal on töökogemus nii Eestis kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Ta on töötanud erinevatel ametikohtadel ravimiametis, sealhulgas pea 20 aastat ravimiameti peadirektorina. Viimastel aastatel aitas ta käivitada ja tõhusalt tööle rakendada arstiabi pakkuvat kliinikut Tartus ning juhtis seda.

Tema panus meditsiinivaldkonda ei piirdu vaid Eestiga. Ta on olnud aastatel 2004–2021 Euroopa Ravimiameti (EMA) haldusnõukogu Eesti esindaja ja Euroopa Komisjoni farmatseutilise komitee liige. Ta on olnud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ekspert Moldovas 2011. aastal ja Gruusias 2013. aastal, aidates kaasa nende riikide meditsiinivaldkonna arendamisele. Alates 2022. aastast on Kristin Raudsepp ülemaailmse organisatsiooni Drug Information Association nõukogu liige Euroopa, Lähis-Ida ning Aafrika piirkonnas.