Sangaste kirik sai Janek Mäggi 50. sünnipäeva külalistelt 37 300-eurose annetuse

„Sangaste kirik on minu isapoolse suguseltsi kodukirik, kus on laulatatud, ristitud, leeritatud ja maetud palju lähisugulasi,“ ütles Janek Mäggi. „Mul on alles piibel, mille Sangaste krahv Georg Berg kinkis 5. novembril 1900 vanavanaisa Jaan Mägi ja vanavanaema Emilie Hurda laulatuse päevaks Sangaste kirikus. Annetusega mälestan oma isa Ennot ja ema Aivet, vanaisa Osvaldi ja vanaema Almat ning kõiki armsaid sugulasi, kes Valgamaal on sündinud, elanud, ütlen aitüma neile, kes on läinud. Samuti tänan kõik armasid sõpru ja kaasteelisi, kes minu üleskutset järgisid ja panid ettevõtmisele õla alla. Loodan, et annetusi tuleb veel. Tahan Sangaste kogudusel sõpru appi võttes aidata kirik täiesti korda teha.“