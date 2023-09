Rakvere Teater tuleb külla

«Ohtlik meetod» põhineb tegelikel sündmustel ja räägib muu hulgas Carl Gustav Jungist ning Sigmund Freudist. Psühhiaatrilise draama on publiku ette toonud Madis Kalmet. «See on draama psühhiaatria võtetest, keerulistest suhetest patsientidega, armuheitlustest, saatuste kujunemisest, unest ja reaalsusest, salapärasest alateadvusest,» ütleb lavastaja Madis Kalmet. Osades on Grete Jürgenson (Tartu Uus Teater), Jaune Kimmel, Elar Vahter, Peeter Rästas ja Rainer Elhi.