Maria Vikentjeva, tervise arengu instituudi nakkushaiguste uuringute osakonna teadur osakonnajuhataja ülesannetes:

«Eesti looduses on puuke kogu aeg palju. Nii ei ole, et ühel aastal on neid oluliselt rohkem kui teisel. Mõnes kohas võivad olla soodsamad tingimused, nii et seal võib olla tänavu küll rohkem puuke. Kui inimene viibib selles kohas kauem, ongi mulje, et puuke võib olla rohkem.