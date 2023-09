Põlvamaa ja Segeberg tähistasid pikka sõprust

Rääkides pikast sõprusest, ütles Põlvamaa kunagine volikogu esimees Aavo Pindmaa, et 1990. aastate alguses, mil Eestis olid väga rasked ajad, oli igasugune abi teretulnud ning tihedad kontaktid Saksamaa ja Põlvamaa vahel aitasid väga palju. Sestap ütles ka Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juht ja Kanepi vallavanem Mikk Järv oma tänukõnes, et osalt oleme ka tänu saksa sõpradele jõudnud nii kaugele, et meil on võimalus aidata juba teisi.