Kui uskuda Leiutajate külakooli juhatajat Hendrik Noort, on nende Võrumaal tegutsevas haridusasutuses saavutatud midagi, mis kõlab nagu ulme­stsenaarium. Nad küsivad lastelt, millal, mida, kellega ja kus viimased soovivad õppida. Ja lapsed teevad arukaid valikuid.

Alustuseks tasub ehk täpsustada, et hoolimata nimest ei ole tegu Lotte teemapargiga. Võrumaal Rõuge vallas Sänna mõisas tegutsev asutus on igati ametlik põhikool. Leiutajate külakool sai alguse 2013. aastal Hendrik ja Kadi Noore eestvedamisel. Järgmisel aastal, kui paberimajandus lõplikult korras oli, algas põhjalikum õppetöö. «Esimene oli prooviaasta. Me veel täpselt ei teadnud, kuidas seda kooli teha,» lausus Hendrik Noor.