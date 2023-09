Galerii ⟩ Valgamaa uus meelelahutuspaik Keeni Punker avas uksed võimsa peoga

Uue ajaveetmispaiga eestvedaja on ettevõtja Algis Väärmaa, kelle sõnul sai Keeni külla meelelahutuskoha loomise idee alguse tõuke sellest, et tema abikaasa on Keeni lähedalt pärit. Nad ostsid esmalt vana 1988. aastal ehitatud Keeni kaupluse hoone. «Kui selle ostsime, siis puud kasvasid katusel. Tegime neist kasevihtu. Ma ei teeks kunagi enam midagi sellist, see on nii suured mastaabid võtnud. Ventilatsioon ja kõik on väga tasemel, oleme palju panustanud,» lausus Väärmaa, kes ise on Põlva juurtega ja tööalaselt tegutseb Tartus.