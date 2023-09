Suitsiidid on õigeaegse abiga ennetatavad

„Suitsiidi tõttu surnud inimeste arv on neli korda suurem kui liiklusõnnetustes hukkunute arv. Samuti on Eesti on võrreldes teiste Euroopa riikidega esireas alaealiste suitsiididega. Vajame suitsiidiennetuse riiklikku strateegiat, millega ei saa enam oodata,“ selgitas Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.