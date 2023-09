Huntide ulgumine äratas pererahva

«Täna öösel olid hundid meie juures Koorastes, umbes 50 meetrit majast. Ärkasime külakoerte haukumise ja huntide ulgumise peale. Põllul on jälgi palju,» lausus Kooraste elanik Janica Sepp.

Nende kandis ehk Kooraste, Sulbi, Urvaste, Kaagvere, Hauka ja Erastvere piirkonnas on murtud lambaid terve suve jooksul päris suur hulk, lisas naine. «Meil endal oli neli lammast. Kaks neist murti maha augusti alguses. Ametnikud on kõik rünnakud üles märkinud,» ütles Sepp.

Alles juulis kirjutas Lõuna-Eesti Postimees, et huntide rünnakud lammastele on Lõuna-Eesti muutunud pea igapäevasteks. Lambaid oli juuli lõpu seisuga teadaolevalt murtud vähemalt 150 ning mitmed talunikud on ajanud kariloomad huntide hirmus lauta.