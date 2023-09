Setomaa vallas asus ametisse uus sporditöötaja

Põder on enda valikut avanud järgnevalt: «Võttes vastu otsuse, asuda Setomaa valla sporditöötaja ametikohale, oli see minu jaoks põnevaks väljakutseks ja isiklikus plaanis suureks elumuutuseks. Kuigi olles suurema aja senisest elust tegutsenud pealinnas, olen alati hinges ennast pidanud pigem maameheks. Seega leidsin, et just nüüd on õige aeg pöörduda tagasi elama Lõuna-Eestisse, kuhu kuuluvad minu juured.»

Tervislikud eluviisid, kehakultuur ja sport ning loodusega ühes rütmis kasvamine on valdkonnad, mis on talle alati olnud südamelähedased. «Oma senistes ametites ja tegemistes olen andnud parima, et seda kõike ka teistele tutvustada ning võimalikult põnevaks teha.»

Nii Eestis kui väljaspool kodumaad omandatud spordijuhtimise, füsioteraapia ja massööri erialad on Põderit kokku viinud erakordselt huvitavate inimestega üle maailma ning tal on olnud au osa saada tõeliselt põnevatest tervise edendamise, liikumisharrastuste ja ka kõrgeimal tasemel tippspordi projektidest.

«Nüüd olen siin, et rakendad parimal moel oma seniseid teadmisi, oskusi ja kirge Setomaa inimeste heaks. Minu peamisteks eesmärkideks selles ametis on tekitada lastes ja noortes rõõm ja harjumus liikumisest ning tuua täiskasvanud inimesed tagasi lapsepõlve, kus olulisel kohal on mängulust ja koostegemise võlu,» lausus Põder.