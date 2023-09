Seto Kongress protestib Koidula piiripunkti sulgemise vastu

Vene-Ukraina sõja põhjustatud sanktsioonid ja suhete halvenemine on seto rahvale toonud kaasa oluliselt raskemaid tagajärgi kui muule Eesti rahvale. Just piirirežiimi karmistumine ning majandussuhete halvenemine, ülepiirilise koostöö külmumine (võimatu on seto kultuuriorganisatsioonide suhtlemine ülepiiriliselt) on otseselt mõjutanud negatiivselt peaaegu kõiki setosid.

Kõigist Eesti piiripunktidest on Koidula piiripunkt kõige olulisem liikumiskanal seto rahva jaoks. Valdav osa setode ülepiirilisest liikumisest toimub just Koidula piiripunkti kaudu. Piiripunktide sulgemise kõrval ei saa meie mitte mõelda tulevikule. Piiripunkti saab alati sulgeda ühepoolses korras kuid piiripunkti taasavamine nõuab ülepiirilist koostööd ja tahet kokkuleppele. Väga raske on ette kujutada olukorda, et Koidula piiripunkti oleks lähitulevikus võimalik taasavada kui piiripunkt on juba ühepoolselt suletud. Selline perspektiiv on eriti hirmutav seto kogukonna jaoks.

Koidula piiripunkti kasutatakse ka sellepärast, et see asub logistiliselt väga heas asukohas. Sinna on

võimalik nii Eesti kui Venemaa poolt bussiga sõita. Piiripunkti Eesti poolel asub ka raudteejaam, kuhu

käivad igapäevaselt rongid. Arvestades autoga piiriületusele kuluvat aega (koroonaeelsel ajal

keskmiselt 3 tundi), kasutatakse jala, ühistranspordi ja jalgrattaga liikumise võimalust päris palju. Kui

jääks avatuks vaid Luhamaa piiripunkt, raskendaks see oluliselt setode liikumist. Samuti ei tohiks Eesti

kui rohelist elulaadi pooldav riik soosida auto eelistamist jala või rattaga liikumisele ja

ühistranspordile.