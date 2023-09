Kevadine koolireform liitis Tõrva vallas seni eraldi tegutsenud kolm vallakooli – Ala, Hummuli ja Riidaja põhikool –, muutes selle ühendkooliks nimega Tõrva kool, millel kolm eraldi õppehoonet. Kuigi reformist on möödas mitu kuud ja uus kooliaasta on juba oma teises nädalas, pole uuel õppeasutusel siiani oma veebilehte.

«Ühine koduleht on loomisel, tegeleme sellega aktiivselt iga päev – kogume sisu ja paneme kokku, kujundame. Peame ühise kollektiivina äärmiselt oluliseks meeskonnaga üheskoos ideede kogumist ja nende rakendamist kõigi kooliga seotud aspektide juures. See võtab aega, mistõttu on koduleht ka viibinud,» selgitas koolijuht Maarja Kallis.