Iluteenuste valdkond on Eestis vähe reguleeritud

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialisti Olga Gurjanova sõnul on valdkond Eestis liiga vähe reguleeritud. «Reeglid keskenduvad peamiselt ruumidele ja hügieenile. Ilusalongi võivad aga avada kõik, kes seda soovivad, pole vaja eraldi luba ega kooskõlastust,» selgitas ta ja lisas, et iluteenuse osutajal ei pea olema ka kutsetunnistust.

Ka Eesti Kosmeetikute Liidu kutsekomisjoni liige Angela Anton tõdes, et iluteenuseid võivad Eestis pakkuda kõik ning koolitajadki on tihti vähese kogemusega. «Inimene võib alustada teenusepakkumist juba pärast kahepäevase koolituse läbimist,» nentis Anton.

«Väga palju esineb juhtumeid, kus küünetehnik kasutab teadmatusest sobimatuid puuriotsikud või on masina seadistus vale ja küüneplaat viilitakse liiga õhukeseks. On teada juhtumeid, kus seetõttu tekib küüneplaati lausa auk. Kui aga nahavalli liiga jõuliselt töödelda, tekitab see viga küünejuurele, mille tagajärjel võib klient pöördumatuid kahjustusi saada,» selgitas ta.

«Kindlasti tasub kontrollida teenuse pakkuja kvalifikatsiooni kutseregistrist ja uurida teenuse osutajalt tema kogemuste kohta: kaua ta on valdkonnas töötanud, millal käis viimati koolitusel ja milline on klientide tagasiside,» selgitas Gurjanova. Lisaks on oluline, et iluteenindaja kasutaks puhtaid töövahendeid, puhastaks käsi ja tööpindu ning kannaks vajalikke isikukaitsevahendeid.