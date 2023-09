Õlletootja aitab uuendada Rõuge rulaparki

Rõuge rulapark asub noortekeskuse kõrval. Parki kasutatakse lumest lumeni ja selle olemasolu on Rõuge kogukonna jaoks väga oluline. Ajaga on rulapark hakanud lagunema – tekkinud on ohtlikud augud. Värskendamistööde käigus tehakse Rõuge rulapark taas ohutuks – vahetatake välja vineerid, vajadusel parandatakse karkassi, piirdeid ning astmeid.

«Meil on tõeliselt hea meel, et nii nagu möödunud aastal oli ka sel aastal kogukondade huvi kampaania vastu suur. Meie jaoks on see indikaator sellest, et inimestel üle Eesti on suur soov oma kodukandi jaoks midagi ära teha. Saku Õlletehas paikneb ja tegutseb samuti väikekohas ning teame hästi, et kogukond tähendab ühtekuuluvust. See on võimas tunne ja ühiselt tehtud hea tegu annab põhjuse koos rõõmustada,» ütles Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.