Algas ideekorje Vunki Mano loometalgutele

Tänaseks on korraldatud juba kuus Vunki Mano loometalgut ning hoogu on antud 63 ideele, millest rohkem kui kolmandik on kasvanud Võru maakonda muutvateks algatusteks. Sel aastal saavad võimaluse osaleda taas kümme ideed.

«Näiteks sai 2021. aasta loometalgutel hoo sisse setokeelse lasteaia rühma rajamine, mis tänaseks on Värskas tegutsenud kaks aastat ning nädala pärast möödub kolm aastat üle-maakondlikust mahekokkuleppest, mis sõlmiti esimesed loometalgud võitnud idee «Mahe ja muhe» eestvedajate algatusel,» selgitas Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots kuivõrd kõrge lennuga on seni esitatud ideed olnud.

Tema sõnul pakuvad loometalgud produktiivset töökeskkonda, ent samas puhkust argielust. «Kõik õpivad loometalgutel midagi uut või leiavad kellegi, kellega mõtteid vahetada,» ütles Toots. «Juba see, et sinu idee arendamisest võtavad osa sulle võibolla võõrad inimesed on suur võit, kuna see võib anda sinu ideele hoopis teise suuna aga sinu ümber on ka palju teisi hakkajaid inimesi, kellest võivad kujuneda võtmeisikud sinu tulevastes ettevõtmistes,» lisas ta.