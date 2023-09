Kolmapäeval tuleb kuni 25 kraadi sooja

Öösel Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ning mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev. Ida-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 11-17 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 15-17 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma, kohati on äikest ja sadu on tugev. Puhub lõunakaare tuul 3-9, õhtu poole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Äikesega võivad kaasneda tugevamad tuulepuhangud. Sooja on 18-23, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi.