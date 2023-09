Lõuna-Eestist pärit Kristo on ainuüksi sel aastal ostnud mitu autot, millel hiljem avastatud varjatud vead. Mõned tähtsamad vead, mida Kristo on auto juures märganud, on olnud poolpehmed esiamordid, vahetust vajav rattalaager, liigselt kulunud esirehvid ja lisahelis mootoris.