Pühapäeval valiti Paides Keskerakonna uueks esimeheks Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes võidutses riigikogus keskerakonna fraktsiooni juhtiva Tanel Kiige üle. See valik on vastumeelt aga paljudele ning mitmed erakonna liikmed on andnud teada, et kavatsevad erakonnast lahkuda.