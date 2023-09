Kasutatud autode müüja: firmalt ostes saab esitada pretensioone

Nõuanded, mida kasutatud autot ostes jälgida.

Eelistada tuleks Eesti päritolu autot.

Uurida, kas varasem hooldusajalugu on kontrollitav.

Küsida, kas hooldused on teostatud vastavalt tootjatehase ettekirjutusele.

Pärida, kas vastavalt läbisõidule või vanusele on kohe tulemas mõni kallim remont, mis vaja kindlasti teha. Näiteks hammasrihma komplekti vahetus.

Tasuks vaadata ka kerekontrollide olemasolu, sest enamusel tänapäeva autodel on keregarantii, seestpoolt tulevale roostele, 10-12 aastat. Aga see eeldab, et kerekontrollid on esinduses teostatud korrapäraselt.

Võib kontrollida auto liikluskahjusid. Kerekahjusid ei pea kartma. Läbi kindlustuse taastatud sõidukid, peaksid vastama tehase nõuetele.

Enne garantiilise auto soetamist välismaalt tasuks kindlasti vastava margi kohalikust esindusest läbi käia ja uurida, kas garantii kandub edasi Eestisse. Mõne margi puhul eeldab see tasulist sõiduki ülevaatust pluss järelepäringut müüja riigi esindusse.

Sõiduki üldist olukorda on võimalik kontrollida igas tehnoülevaatuse punktis. Tasuline, aga vähemalt saab inimene kindluse, et hetkel on sõiduk liikluskõlbulik.

Kõikides autoesindustes on võimalik tasu eest teha põhjalik sõiduki müügieelne kontroll.

Allikas: Tiit Urm (Automaailm)