«Tuleb tunnistada, et ettepanek tuli tõesti ootamatult ja otsustada tuli kiiresti. Arusaadav aga, et oleks ennatlik arutada selliseid teemasid enne, kui on selgunud liikmete valik. Samas on mõistetav, et uus esimees valib endale meeskonna. Endine peasekretär valiti ka juhatusse, mille liige peasekretär olla ei saa,» sõnas Ott Lõuna-Eesti Postimehele.