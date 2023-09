Rõuge vallavalitsus leidis Nursipalu laiendamise eelnõust hulga küsitavusi

Vahter kinnitab et vald toetab riigi julgeoleku heaks tehtavat ja on huvitatud koostööst, kuid koostöö ei saa olla ühepoolne ega näiline, tegutseda ei tohi kiirustades.

Vallavalitsuse esitatud arvamuses osutatakse mitmetele punktidele, mis tekitavad nii omavalitsuses kui inimestes jätkuvalt ebakindlust. Näiteks on eelnõus öeldud, et harjutusvälja laiendatakse 10 000 hektarini, kuigi tegelik vajadus oleks 20 000 hektarit.

Ka harjutusvälja kasutuskoormuse kohta on eri dokumentidest leitud erinevaid käsitlusi, näiteks Natura eelhindamise dokumendis ja käesolevas eelnõus on kasutatavate päevade arvuna aastas toodud ligikaudu 250, samas kui augusti lõpus välja antud harjutusvälja arenguprogrammis on öeldud, et sellele hulgale lisandub teiste võimalike kasutajate nagu liitlaste, Kaitseliidu, politsei- ja piirivalaveameti, päästeliidu ja teistegi kasutuskoormus. Riigilt oodatakse selgemaid sõnumeid ja nende taga olevate tegelike tulevikuplaanide avamist.