Graanul Invest avas Lõuna-Eestis uue väljastuspunkti

Graanul Invest laiendas sel nädala pelletite müüki Lõuna-Eestis ning avas oma Osula tehase juures pelletite väljastamise punkti, see tähendab, et lisaks internetipoe üle-Eestilisele tarnele, on pelleteid võimalik osta Lõuna-Eestis ka oma transporti kasutades.