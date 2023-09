Süsteemide seadistus veel käib, aga muidu on aadressil Kesk 12 asuva väärika maja uuendamine sisuliselt valmis ning plaan on see oktoobris ametlikult avada, kuid kindel päev on veel lahtine, lausus ASi Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse projektijuht Janek Kivilaid. Majja on kolimata veel transpordiamet, põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) ning haridus- ja noorteamet.