Valgamaa lühiuudised

Otepää valla raamatukogud said tagastuskastid

Otepää valla raamatukogude seintele paigaldati tagastuskastid. Nüüd on võimalik tagastada raamatuid ja ajakirju ka ajal, mil raamatukogu on suletud.

«Tänapäeva tiheda ja kiire elutempo juures on see väga teretulnud ning lugejad on tagastuskastide järele juba tükk aega küsinud,» märkis Pühajärve vanemraamatukoguhoidja Ly Haaviste. «Tagastuskastidesse palume lugemisvara panna ainult siis, kui raamatukogu on suletud. Tööajal on meil rõõm ikka silmast silma kohtuda ja raamatuid kogus vastu võtta.»