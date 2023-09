Minni Aia-Utsal: koolirõõmu loomine on meie ühine ülesanne

Nii on ka meie õpilastega – mõned kooliteed on tasased päikselised jalutuskäigud ning teiste läbimiseks tuleb läbi paksu metsa kuristikust üles roomata. Võib olla palju põhjuseid, miks kooliminek on keeruline: alates vara ärkamisest, lõpetades raskete ainete või kiuslike klassikaaslastega. Rasked kooliteed aga võtavad rõõmu ja võivad suurema tõenäosusega pooleli jääda. Kuidas tuua rohkem koolirõõmu igasse päeva?