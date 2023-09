Võru maakonna parimad täiskasvanud õppijad pälvisid tunnustuse

Võru maakonna aasta õppija on Arvi Raigla, aasta õppija eripreemia pälvis Kerim Calisir, aasta koolitaja on Kertu Pehlak, aasta õpitegu Rõuge Külaülikool ning aasta õppijasõbralik tööandja AS Wermo.

Kõva nentis oma tervituses, et meie esivanemad said töötada pensionini ühes asutuses ühel kindlal ametkohal, kuid tänapäeva inimene oma karjääri mõistes õpib kogu elu, et elukestev õppimine on tänapäeva inimese elus õnnestumiste ning eduelamuste võti.

«Tänavapäeva kiiresti muutuvas maailmas peame me kõik uusi teadmisi omandama ning seejuures on oluline kolme osapoole tugi: õppija enda motivatsioon, pere toetus ja loomulikult tööandja soosiv suhtumine õppimisse. Hea meel on tõdeda, et meil on palju tublisid tegijaid ja tegusid ka täiskasvanuhariduses ning et jagub nende märkajaid. Ja nagu uuringudki näitavad, õnnelikud on need inimesed, kes elukestvalt õpivad,» tõdes Võru maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator Kertu Pehlak.