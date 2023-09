Liiklusõnnetusest saab teatada uuel veebilehel

LKF-i tegevjuhi Mart Jesse sõnul on avarii.ee veebilehte lihtsam meelde jätta ja mugavam õnnetuse sündmuskohal nutitelefoni sisestada. „Eelkõige on rakendus mõeldud õnnetuse vormistamiseks kohapeal, mitte hiljem koduarvutis. Sündmuskohal saab teha fotosid ja küsida õnnetuse osalistelt vajalikku infot,“ selgitas Jesse ning lisas, et teate vormistamine ja edasine kahjukäsitlus kulgeb ladusalt, kui kõik osalised tegutsevad vastavalt rakenduse juhistele ning kinnitavad kahjuteate.