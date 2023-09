Valmis Valga kohtu- ja riigimaja kunstiteos „Kujund linna keskel“

Kunstikonkursi parima ideelahenduse leidmiseks viis läbi Riigi Kinnisvara. Žürii tegi võidutöö valiku 19 kavandi hulgast. Viiest teosest koosnev maaliseeria iga teos on 2,1 meetrit kõrge ja 1,2 meetrit lai. Žürii hinnangul peegeldab Valga linna paisjärvede stiliseeritud kujundit edasi andev võidutöö voolavat ja vaheldusrikast Valga linna. Leitud on hea balanss jutustava kujundi ja abstraktsuse vahel.

„Valga linnastruktuuris on kõige jõulisema karakteriga linna keskel asuv paisjärvedest moodustuv kujund. Veskijärv, Jõekääru järv, Vahejärv, Rannajärv on Valga linna üks kõige äratuntavam sümbol. Pikk järvede ahel peegeldab oma olemuselt samu iseloomujooni nagu linn ise – piirilinn pole piir ega lõpp, vaid voolav, jätkuv ja elav,“ tutvustas Erko Luhaaru valminud teost.

Kunstikonkursi võidutöö autorilt tellitava maaliseeria maksumus on 62 100 eurot.

Võidutöö autor Erko Luhaaru on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuri eriala. Brandenburgi Tehnikaülikooli magistriõppe European Architecture Dialogue raames õppis kaheksas Euroopa arhitektuuri ja kunstiülikoolis, sh Berliini Kunstiülikoolis, Innsbrucki ja Tel Avivi ülikoolis. Luhaaru on tuntud eelkõige arhitektina, kelle huvi on ruumi mõtestamine ja elavdamine läbi arhitektuuri, installatsiooni või kunsti.