Politsei tabas purjus autojuhi tänu kaaskondse vihjele

14. septembril pöördus Räpinas politseipatrulli poole tähelepanelik kodanik, kes märkas, et joobetunnustega meesterahvas istus autorooli. Samal ajal märkaski patrull, et mees hakkas autoga sõitma. Politseipatrull järgnes sõidukile ning andis selle juhile peatumismärguande, millele mees ei reageerinud. Eest ära sõitmise käigus kaotas juht peagi sõiduki üle kontrolli ning sõitis teelt välja. Politsei tuvastas, et juht oli raskes joobes. Juht peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ja toimetati kainenema.

Kagu politseijaoskonna patrulltalituse juht Madis Soekarusk tunnustab inimesi, kes joobekahtlusega või ohtlikest juhtidest politseile teada annavad ning seeläbi liikluse turvalisemaks muudavad. „Tore on märkida, et kodanike poolt tehtavate teavituste osakaal suureneb iga aastaga ning tänu sellele oleme avastanud hulgaliselt liiklusrikkumisi. Nähes kahtlase sõidustiiliga juhti, tuleb sellest häirekeskusele teada anda, et politseil tekiks võimalus asjaolude väljaselgitamiseks. Autojuhtidele tuletan meelde, et kui on põhjus tähistamiseks, siis alkoholijoobes olekus sõita ei tohi. Kui napsuse peaga on vaja liigelda, siis saab näiteks endale sõbra järele kutsuda või kasutada taksoteenust,“ rõhutas patrulltalituse juht.