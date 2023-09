Põlva haigla uus juht võttis ametikoha kiirelt vastu

Ligi 20 aastat ravimiametit juhtinud, rahvusvahelise tunnustusega doktor Raudsepp ei leia, et tema otsus Põlva haiglat juhtima minna peaks olema mingis mõttes üllatus. «Eesti meditsiin on tervik ja selle iga tükk peab töötama kvaliteetselt ning selleks peaks iga tervishoius tegutseja pingutama. Kui haigla korraldatud konkurss nurjus ja kui seejärel mind kutsuti, siis ega ma kaua mõelnud,» sõnas Raudsepp.

Enne otsuse tegemist käis ta ka Põlva haiglas. «Võtsin aega, et peamiste asjaoludega tutvuda, jalutasin kõrvaltvaatajana ümber haigla, pidasin nõu asjaosalistega ning otsustasin selle väljakutse vastu võtta. Mul on hea meel, et haigla nõukogu mind selle vastutuse võtmisel usaldas,» ütles ta.