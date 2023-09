Rõuge ja Tõrva domeeninimed võivad minna valedesse kätesse

Pilt on illustreeriv.

Nädala alguses teatas Eesti Interneti sihtasutus, et pärast 12 aastat saadavalolekut on ikka veel vabad rõuge.ee ja tõrva.ee domeeninimed. Nii Rõuge kui ka Tõrva vallal on juba ammu kasutusel enda domeeninimi ja vähemalt üks nendest praegu seda vahetama ei kipu.