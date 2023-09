Kuhi mäletab end innustunult joonistamas juba päris väikesena. Õpinguid Valka laste kunstikoolis mõjutas seegi, et seal töötas kunstiõpetajana tema ema Ülla Blaasen. «Kodus olid meil alati teritatud pliiatsid käepärast. Kõik pere neli last joonistasid, aga vanuselt teisele lapsele Hedile meeldis see kõige rohkem,» täpsustas näituse avamisel Ülla Blaasen.