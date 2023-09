Selgusid Eesti meistrid orienteerumise pikal rajal

Pikk rada on Eesti meistrivõistluste ainuke ühisstardiga võistlusala, mis pakub erinevalt eraldistardist rohkesti mees-mehe vastu konkurentsi.

Naiste põhiklassi 17,1 kilomeetri pikkusel rajal läks juba raja avaveerandil paariminutilise vahega juhtima Annika Rihma (OK Kobras), kes suutis vahet konkurentidega vaatamata väikestele vigadele hoida võiduka lõpuni. Tema teine kuld pikal rajal tuli ajaga 2:13.24. Kahvatumatele medalitele käis tihe rebimine Margret Zimmermanni (OK Kape) ja Kadri Kadaka (SK Mercury) vahel lõpuni välja. Kiiremaks osutus Zimmermann (+1.42), Kadakale pronks (+1.56).

Annika Rihma: “Jooksin küll suurema osa rajast üksi ees, kuid väike ärevus oli kogu aeg hinges, et konkurendid tagant nägemisulatusse jõuavad. Üldiselt mulle ühisstart sobib ja on hea, et Eesti meistrivõistlustel üks võistlusala ka sellises formaadis joostakse. Nüüd keskendun sprindile, sest oktoobri alguses toimuvad Itaalias sprindialade Euroopa meistrivõistlused.”

Meeste 23,2 kilomeetrisel rajal tegi konkurentidega veelgi kiiremini vahe sisse tiitlikaitsja Kristo Heinmann (OK Peko). Uhkes üksinduses läbis ta raja ajaga 2:38.16 ja teenis sellega oma kuuenda Eesti meistritiitli pikal rajal. Hõbedale konkureerisid Andres Rõõm (OK Ilves) ja Ats Sõnajalg (Harju OK), kes selles järjestuses ka lõpetasid, kaotused võitjale vastavalt +5.16 ja +6.24.

Kristo Heinmann: ”Alustasin konkurente ja ennast hävitava tempoga, kuna plaan oli kohe alguses konkurentidega selge vahe sisse joosta. See plaan toimis ja õnneks kestsin ka ilusti lõpuni ära. Ühisstardist võistlustel on rohkesti mängu ilu ja neid on põnev joosta. Kahe nädala pärast lähen kaitsma tiitlit öisel tavarajal.”