Võhandu veerel valmistutakse suvelavastuseks

Suvelavastus toimub Leevi vabaõhulaval, mis asub rahvamaja vahetus läheduses Võhandu jõe paremal kaldal. Koos teisaldatavate tribüünidega on publiku jaoks 480 kohta. Vajalik on välja valgustada lava (vastu õhtust päikest) ning tagada, et kogu toimumiskoht oleks heliga ühtlaselt kaetud. Etendused toimuvad 2024. aasta juulikuus.