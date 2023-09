Õhusooja viskab korraks veel üles

Keskkonnaagentuuri teatel eemaldub osatsüklon ühes sajuga esmaspäeva öösel loodesse ja teeb ruumi päeval Skandinaaviast lähenevale kõrgrõhualale, mis toob päikselist, kuid jahedapoolset ilma.

Ööl vastu esmaspäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub põhjakaaretuul 2–7, rannikul kuni 11 m/s. Hommikul pöördub Lääne-Eestis idakaarde. Sooja on 2–8, rannikul kuni 14, maapinnal võib olla mitmel pool nõrka öökülma. Peipsi järvel on põhjakaaretuul 3–8 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Ilm on sajuta ja võib esineda udu. Muidu on nähtavus mõõdukas. Sooja on 10–12 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaaretuul 2–7, rannikualadel kuni 10 m/s. Sooja on 13–18 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul sajab Lõuna-Eestis kohati vihma. Puhub kagutuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 5–12, rannikul kuni 17 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab vähest vihma. Õhtul on Lääne-Eesti saartel ning mandri lääneservas pilves ja vihmane ilm. Puhub kagutuul 5–10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhtul pöördub tuul Lääne-Eestis lõunasse ja edelasse. Sooja on 18–23 kraadi.