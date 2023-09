Tartu Rattamaratoni võit läks Soome

"Proovisin alguses sõitu kontrollida ja jälgisin, et keegi ohtlikum mees eest ära ei saaks. Enne Meegastet sõitsime Gert Kivistikuga eest ära ning varsti tulid meile järgi Alo Jakin, Martins Blums ja Gert Jõeäär," selgitas Juntunen.

Viieliikmeline grupp püsis koos kuni finišini. "Sõitsin võidu peale ja kui keegi oleks tagant järele tulnud, siis see poleks mind takistanud. Olen üsna kindel, et just mul oli täna kõige parem jalg," lisas soomlane.