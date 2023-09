Ebaseaduslikud piiriületajad tulid Valka Lätist

Veidi enne kella 15 pühapäeval märkas politseipatrull Valga bussipeatuses välismaalasi, kelle kontrollimise käigus selgus, et nad on Euroopa Liitu tulnud ebaseaduslikult. Kokku tuvastati 22 ebaseaduslikult Euroopa Liitu sisenenud välismaalast, kes on pärit nii Afganistanist, Kamerunist, Indiast, Iraanist, Iraagist kui ka Malilt. Kiirabi vaatas inimesed üle.