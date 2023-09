Ministeerium ning Põlva- ja Valgamaa leppisid kokku toetusi saavates valdkondades

„Igal maakonnal on palju erinevaid arendusvajadusi ja väljakutseid, mille lahendamiseks on vaja ressursse,“ nentis regionaalminister Madis Kallas. „Selleks, et maakonna arengustrateegia toetuse abil saada nähtavat mõju ja et oleks edasiminek ühe või teise väljakutse lahendamisel, kavatseme edaspidi koostöös maakondadega suunata toetusvahendeid sihitumalt nende arengustrateegia kindlatele valdkondadele,“ selgitas Kallas.

Toetust vajavate valdkondade valimisel lähtutakse iga maakonna arengustrateegiast ning tuginetakse riigi regionaalse arengu tegevuskava seireinfole. „See aitab esile tuua need kohad, kus maakonna areng vajaks hoogustamist,“ selgitas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi regionaalarengu nõunik Julia Troitskaja. Ta lisas, et kokkuleppe saavutamiseks on oluline maakondliku arendusorganisatsiooni nägemus, millises valdkonnas on vaja ühiste arendustegevustega alustada. „Teemade kokkuleppimise järgselt valivad maakonna arenguorganisatsioonid välja parimad maakonna terviklikku arengut silmas pidavad projektid, mis esitatakse toetuse saamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele alates 2024. aasta jaanuarist,“ selgitas Troitskaja.

Põlvamaa Arenduskeskuse spetsialisti Aivo Ülperi sõnul on Põlvamaal kavas keskenduda kahele fookusvaldkonnale. „Esimeseks suunaks on „Õppivate, aktiivsete ja õnnelike elanike ja kogukondadega maakond“, mille raames kavandatakse maakonna arengustrateegia toetus aastateks 2024-2027 suunata tegevustele, mis toetavad sporditaristu loomist ning spordivõimaluste mitmekesistamist ja kättesaadavuse parandamist,“ nimetas Ülper. „Suuna valiku pikemaajalisem eesmärk on parandada maakonna elanike tervisenäitajaid ja suurendada elanike tervena elatud aastate arvu, tagades võimalikult head võimalused kehaliselt aktiivse eluviisi kujundamiseks ja säilitamiseks.“