Töötukassale laekus 86 kollektiivse koondamise teadet

Septembris on seni teatatud kümnest kollektiivsest koondamisest, mis puudutavad kokku 250 töökohta.

Töötukassale on tänavu kaheksa kuuga esitatud 86 kollektiivse koondamise teadet, mis puudutavad kokku 2663 töökohta. Jättes kõrvale 2020. aasta, mil koondatavate arv pandeemia tõttu järsult tõusis, on see viimase viie aasta kõrgeim näitaja.