Arved Breidaks: vürtspoodnike valitsus

Fakt on, et Eesti majandus on kuuendat kvartalit järjest languses. Kui väärtust juurde ei looda, ei lisandu ka raha, mida ministeeriumid avalikuks hüvanguks ümber jagada saavad.

Need on lihtsad tõed, millest arusaamine ei tohiks koolis pisut matemaatikat tudeerinud inimesel üle jõu käia. Paraku ei kuule valitsusest midagi selle kohta, kuidas Eesti majanduskeskkonda kavatsetakse parandada, et see taas investeeringuid (raha) hakkaks ligi meelitama.