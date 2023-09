Kahjuks kestab endiselt Venemaa sõda Ukraina vastu. Keset taasiseseisvumisaja kõige tõsisemat julgeolekukriisi peame tegema kõik endast oleneva, et oma kaitsevõimet tugevdada ja Ukrainat aidata. Seetõttu on kaitsekulude tõus sügisel parlamenti jõudvas järgmise aasta riigieelarves kindlasti väga olulisel kohal.

Teine oluline teema on järgmise aasta riigieelarve kokkupanemine ja vastuvõtmine. Selleks tuleb riigirahanduse halvenemist pidurdada ja see paremale kursile saada. Kevadel kiitis parlament heaks mitu maksumuudatust, mille tulemusel see võimalik on.