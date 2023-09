Valga valla laste lugemishuvi on võimsalt kasvanud

Üllatavalt palju oli neid, kes jõudsid läbi lugeda kõik suvelugemise nimekirjas olnud raamatud, ja enamgi. See näitab, et laste lugemishuvi on võimsalt kasvanud, teatas Valga keskraamatukogu.

Kui möödunud aastal osales keskraamatukogu suvelugemisprogrammis täpselt sada last, kes ühtekokku lugesid läbi ligemale seitsesada raamatut, siis see aasta oli heas mõttes üllatav – kaasa lõi 169 last ja kolmes vanuserühmas läbiloetud raamatuid oli 1238. Suvelugemise tulemusena sünnib ka veel uhke näitus kõige nooremate raamatusõprade joonistustest, mida septembri lõpust raamatukogus näha saab.

Lasteosakonna juhataja Ulvi Lind tänas kõiki, kes osalesid ja lugesid läbi kasvõi ühe raamatu. Ta märkis, et lugemist ei saagi mõõta ühe mõõdupuuga “Te olite igaüks omamoodi tublid ja tegijad. Need, kes lugesid kümme ja enam raamatut, tõestasid end väga heade lugejatena. Samas pidid mõnel juhul ühe või kaks raamatut lugenud lapsed end võib-olla rohkemgi ületama. Eriti kui lugemine või raamat eriti ei meeldinudki”.

Suvelugemine toimus ka haruraamatukogudes – Laatres, Lüllemäel, Kaagjärves, Soorus ja Tsirguliinas. Kõiki suvelugejad said tänukirjad, hakkajamad neist ka Tubli Lugeja või Võitja medali.

Ikka on olnud nii, et suvelugemise lõpetamisel oleme ette võtnud midagi toredat või kutsunud huvitava külalise. Sel korral oli külaliseks Karilatsi Vabaõhumuuseum oma juttude ja töötubadega. Näitasid vana-aja asju. Tutvustasid unustusehõlma vajunud tegemisi. Huvilised said proovida vokil ketramist ja võimalust küsida küsimusi neid huvitavatel teemadel kasutasid noored samuti usinalt.