Tartu kohtutäitur Oksana Kutšmei müüb hotelli ning pulma- ja peokohana tuntud Sangaste lossi oksjonikeskuses. Maakonna üks pärle on seal avalikul enampakkumisel alghinnaga 2,6 miljonit eurot.

Viimastel aastatel on lossi ümber käinud ka kohtuasi endiste Otepää valla juhtide üle. Nemad said süüdistuse omastamise ja usalduse kuritarvitamise paragrahvi järgi, kuna varem vallale kuulunud loss jõudis erakätesse ja suurim osanik on endise vallavanema Kaido Tambergi tädipoeg Heiki Moltsaar. Lossi müükipanek aga selle saagaga siiski seotud pole.