Suurlaat Uma Mekk ootab sellel sügisel laadalisi Võru linnas juba 14. korda

Toiduvõrgustiku koordinaator Kristin Krinal: "Uma Mekk suurlaat on suurim kohaliku toidu laat Võru linnas, ainuüksi võrgustiku liikmeid on oodata enam kui 30. Kokku ootame laadale kauplema enam kui 100 kauplejat. Laat on hea võimalus kohtuda inimestega, kes igapäevaselt pingutavad selle nimel, et meie toidulaual oleks eestimaine puhtast toorainest kaup ja põnevad tooted, mida mekkida. Kutsun inimesi tuntud Võrumaa klassikute, värske sõira ja suitsusaunaliha, kõrval leidma enda jaoks ka uusi põnevaid maitseid, näiteks suitsutatud vutimune, värvilisi lillkapsaid ja porgandeid või suitsuliha rillette't"