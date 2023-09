Karilatsi küla veemure lahenes just kui iseenesest

13. septembril võttis Põlva Vesi Karilatsi joogiveest uued proovid. Nüüdseks on nende tulemused selgunud ja on teada, et Karilatsi küla veevärgi joogivesi vastab kehtivatele normidele, teatas veefirma. Miks aga nädal varem võetud proovist baktereid leiti, on siiani selguseta.