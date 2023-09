Tartu maratoni raja ääres asuv bussipeatus sai uue kuue

Eelmise sajandi kuuekümnendatel tekkisid mitmete teede äärde tellistest bussipeatused. Omal ajal võis neid isegi puhkealadeks nimetada, sest seal oli muu hulgas ka väike haljastus ja mõnel pool ka näiteks tualetid.

Nüüd on nad oma aja ära elanud ja enam ei osata nendega midagi peale hakata. Mitmel pool Eestis on kogukonnad nad oma hoole alla võtnud ja jõudumööda renoveerinud ning uuele elule aidanud. Nii ka Palus. Kohalikud märkasid, et matkajate ja rahvasportlaste seas on Palu bussipeatus mõnusaks puhkepaigaks kujunenud. Asub see ju Tartu maratoni raja ääres.

Kunagisel mõttetalgutel ütles ka Tartu maratoni peakorraldaja Indrek Kelk, et sellised puhkealad võiksid olla kogu raja ulatuses. Maratoni rajal on tekkinud sõlmkohad, kus inimesed ka peale maratoni rahvaspordiga tegelevad.

Palu bussijaam sai uuendatud tänu KOP-i programmi, Otepää valla ja MTÜ P-Rühma koostööle ja vahenditele. Tööd teostas OÜ Loodlaud. Vahetati katus ja aknaraamid, renoveeriti põrand ning paigaldati uus uks ja väligrill, õues on uus aiamööbel. Värskendati tualetti ja remonditi lampkast. Tualeti üle on eriti hea meel, sest nüüd on koht, kus oma hädad toimetada. Üle Eesti sõites pole just palju kohti, kus end kergendada, olemasolevad bussijaamad, eriti nende tagused, ei kannata aga mingisugust kriitikat.

Palu bussipeatuses on Eesti-Läti rattaprojekti raames paigaldatud Valgamaa kaart, rattahoidjad ja prügikast. Plaan on sinna tekitada ka “igamehe raamatukogu”.

Rõõm on tõdeda, et puhkeala on juba leidnud ohtralt kasutamist! Jääb loota, et seda ka hoitakse heaperemehelikult.