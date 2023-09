Tomi Saluveer: seitse miljonit eurot kelmidele

Usun, et enamik inimesi on kelmuste ohust teadlikud, kuid siiski ollakse eestlaslikult üleolevad ja enesekindlad: minuga seda ikka ei juhtu, olen ettevaatlik. Kuid petturid on osavad manipuleerijad ning isegi kui võõra kõne vastu võtnud inimeses tekibki alguses kahtlus, osatakse seda hajutada ahvatlevate lubadustega või hoopis hirmutamisega.

Päris paranoiliseks ei tasu siiski minna, sest suur osa tundmatult numbrilt tulevaid kõnesid võivad olla ka asja pärast. Aga eelkõige: säilitage rahu, sest kelmid rõhuvad enamasti kiirusele – kas on tegu just teile mõeldud eripakkumisega või hirmutatakse hädaolukorraga, mis vajab kohest lahendamist.

Veebi ja e-kirjade puhul on üks asi, mida ma ise alati jälgin: saatja domeeni aadress. Kui veebibrauseri aadressiribal või meiliaadressis on domeeni aadressis midagi imelikku või võõrapärast, muutun kohe valvsaks. Ma kindlasti ei vasta meilidele, mille saatja on näiteks info@eestiomniva.com ega kliki linkidele, mis tahavad mind mõnele kahtlasele välismaise lõpuga aadressile suunata. Hiirega üle lingi liikudes on selle tegelik aadress kohe nähtav.