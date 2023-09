Selle skandaali kõige olulisem ja senini vastuseta küsimus on, kas peaminister Kaja Kallas on meile alati rääkinud tõtt. Kuidas on võimalik, et ta annab 372 000 eurot laenu, teadmata, milleks seda kasutatakse. «See pole eluliselt usutav,» on üks enim kõlanud väide. Kuid alternatiiv, et ta tõesti ei uurinud seda oma abikaasalt, on võimalik ja isegi rohkem häiriv, sest see näitab hooletust, mida peaministriametis endale lubada ei saa.